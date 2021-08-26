Merkel'in İsrail'e yapacağı ziyaret Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle iptal edildi
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Merkel'in İsrail'e yapacağı ziyaret Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle iptal edildi

Merkel'in İsrail'e yapacağı ziyaret Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle iptal edildi
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Politika

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in 28-30 Ağustos'ta İsrail'e yapacağı ziyaretin iptal edildiğini bildirdi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in 28-30 Ağustos'ta İsrail'e yapacağı ziyaretin iptal edildiğini bildirdi.

Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Merkel'in ziyaretinin İsrail Başbakanı Naftali??????? Bennett ile istişare yapılarak Afganistan'daki güncel gelişmelerden dolayı iptal edildiğini aktardı.

Açıklamada, iki tarafın da bu ziyaretin daha sonraki tarihte yapılması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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