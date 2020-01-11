Merkel'in iktidar ortağı Almanya'da Türk okuluna karşı: 'Erdoğan okullarını istemiyoruz'

11.01.2020 18:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:07

Türkiye'nin Almanya'da üç Türk okulu açma girişimi Berlin ve Ankara arasında son dönemde yeni bir gerginliğe yol açıyor.



Türkiye'de faaliyet gösteren 3 Alman okulu örnek gösterilerek, Ankara'nın Almanya'da 3 Türk okulu açma girişimine özellikle sağ eğilimli Alman siyasetçiler tepki gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle