Merkel'in iktidar ortağı Almanya'da Türk okuluna karşı: 'Erdoğan okullarını istemiyoruz'
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Merkel'in iktidar ortağı Almanya'da Türk okuluna karşı: 'Erdoğan okullarını istemiyoruz'

Türkiye’nin Almanya’da üç Türk okulu açma girişimi, Berlin ve Ankara arasında son dönemde yeni bir gerginliğe yol açıyor.

11.01.2020 18:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:07
Merkel'in iktidar ortağı Almanya'da Türk okuluna karşı: 'Erdoğan okullarını istemiyoruz'

'nin 'da üç Türk okulu açma girişimi Berlin ve arasında son dönemde yeni bir gerginliğe yol açıyor.


Türkiye'de faaliyet gösteren 3 Alman okulu örnek gösterilerek, Ankara'nın Almanya'da 3 Türk okulu açma girişimine özellikle sağ eğilimli Alman siyasetçiler tepki gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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