Merkel'in ikinci korona testi negatif çıktı Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ikinci korona testi de negatif çıktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ikinci korona testi de negatif çıktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, cuma günü aşı yapan doktora korona virüs teşhisi konmasının ardından kendini karantinaya almıştı. İlk korona virüs testi negatif çıkan Merkel, ikinci kez korona virüs testi yaptırdı. Merkel'in ikinci testi de negatif çıktı.

Merkel'in Sözcüsü Steven Seibert, Merkel'in durumunun iyi olduğunu ve toplantılara evden katılarak çalışmalarına evden devam ettiğini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA