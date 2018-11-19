Merkel'in Halefleri İkna Turunda

Son seçimlerde aldığı mağlubiyetler nedeniyle Hristiyan Demokrat Parti CDU parti başkanlığını bırakacak olan Angela Merkel'in halefleri, 7 Aralık'ta parti kongresine hazırlanıyor. Kamuoyu araştırmalarına göre genel başkanlık için Annegret Kramp-Karrenbauer'in genel başkanlığının desteklendiği belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den boşalacak olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) genel başkanlığının üç güçlü adaylarından Parti Meclis Grubu Başkanı Ralph Brinkhaus, Partinin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, eski Meclis Grubu Başkanı Friedrich Merz ve Sağlık Bakanı Jens Spahn, 7 Aralık'taki parti kongresinde delegelerin oylarını alabilmek için kıyasıya çalışıyor.

Başbakan Merkel'in yerine parti başkanlığı için aday olan CDU'nun Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, parti içinde tabana daha fazla söz hakkı tanınması için çalışacağını belirtti.

Kramp-Karrenbauer ayrıca liderler yarışında da adaylar arasında favori olarak gösteriliyor.

Kamuoyu araştırmaları da genel başkanlık için Kramp-Karrenbauer'in genel başkanlığının desteklediğini ortaya koyuyor. Son ankete göre parti üyelerinin yüzde 46'sı Kramp-Karrenbauer'in, yüzde 31'i Friedrich Merz'in, yüzde 12'si ise Jens Spahn'ın CDU Genel Başkanı olmasını istiyor.

Aralık'ta yapılacak parti kongresinde Partinin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer'in seçilmesi halinde parti Merkel'den sonra ikici kez bir kadın başkan tarafından yönetilecek. - FRANKFURT