Merkel'in halefi Merz, Korona virüse yakalandı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in korona virüsüne yakalandığı duyuruldu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in korona virüsüne yakalandığı duyuruldu.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in halefi Friedrich Merz, korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Merz, "Pazar günü yapılan test pozitif. Gelecek hafta sonuna kadar evde karantinaya gireceğim" ifadelerini kullandı.



Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) başkanlığına aday olmayacağını açıklamasının ardından yerine geçecek isimler arasında yarışıyor. Merkel'in politikalarını eleştiren 64 yaşındaki Merz, partinin sağ kanadı tarafından destekleniyor.



Almanya'da Korona virüsü koordinasyonunu yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI) 'ılımlı' düzeyde olan Korona vakaları risk düzeyinin 'yüksek' olarak değiştirildiğini açıkladı. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler yaptığı açıklamada, salgın tehlikesinin bölgeden bölgeye değiştiğini, en çok vakanın Kuzey Ren-Vestfalya'nın Heinsberg bölgesinde görüldüğünü ve riskin yüksek seviye olduğunu ifade etti.



Öte yandan, Almanya'da son verilere göre korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20, vaka sayısı ise bin 974 oldu. - BERLİN

Kaynak: İHA