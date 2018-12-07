Merkel'in Halefi Belli Oldu

Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti (CDU) genel başkanlığını 18 yıl sürdüren Angela Merkel'in başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardında başlayan yarışı Annegret Kramp Karrenbauer kazandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 18 yıl genel başkanlığını yürüttüğü Hristiyan Demokrat Parti (CDU) genel başkanlığına bu kez Annegret Kramp Karrenbauer seçildi. Almanya Başbakanı Merkel'in halefi, bugün Hamburg'ta yapılan parti kongresinde belli oldu. Hamburg Kongre ve Sergi Sarayı'nda (Messe Hallen) yapılan parti kongresine 999 delege katılarak oy kullandı. Yabancı ülkelerin konuklarının da katıldığı seçimleri bin 500'ün üzerinde gazeteci takip etti. CDU'nun yeni genel başkanı, partinin genel sekreteri 55 yaşındaki Annegret Kramp-Karrenbauer oldu. 3 adayın yarıştığı oylamanın adayların kazanmak için 500'den fazla oy alması gerektiği ilk turunda, Annegret Kramp Karrenbauer 450, Friedrich Merz 390 ve Jens Spahn ise 175 delegenin oyunu alması sonucu seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda Friedrich Merz ile Karrenbauer arasında yapılan oylamada Karrenbauer 517 oy alarak CDU'nun yeni genel başkanı oldu. CDU genel kurulunu takip edenler arasında Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel ve Cumhurbaşkanlığından Uluslararası İlişkiler Başkanı Zeynep Bilgin de vardı.

CDU'NUN YENİ BAŞKANI KARRENBAUER KİMDİR? Annegret Kramp-Karrenbauer, 9 Ağustos 1962 tarihinde Völklingen'de dünyaya geldi. Eğitmen bir babanın çocuğu olan Karrenbauer, pazar günleri kiliseye gidip cuma günleri et yemeyecek kadar sıkı bir Katolik olarak büyütüldü. Hukuk ve siyaset bilimi öğrenimi gördü. 1982'de Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium'dan mezun oldu. 1982'de Trier ve Saarbrücken'deki üniversitelerde hukuk ve siyasal bilimler alanında çalışmalarına başladı. 1990 yılında Magister Artium ile çalışmalarını tamamladı. 1999'dan Mart 2018'e kadar, Saarland eyalet parlamentosu üyesi olarak görev yaptı. 1999'dan 2000'e kadar CDU parlamenter grubunun parlamenter direktörü olarak çalıştı. 2000 yılında İçişleri ve Spor Bakanı olarak atandı. Annegret Kramp-Karrenbauer, 10 Ağustos 2011'de Saarlan Eyaleti Başbakanı seçildi. 2017 yılı eyalet seçimlerini de kazandı. Eyalet başbakanı olan Karrenbauer 2017'de oyların yüzde 40'tan fazlasını alıp net zafer kazandı. 2011-2018 yılları arasında Saarland Eyaleti Başbakanı olarak görev yapan Karrenbauer, bu göreve gelen ilk kadındır. Karrenbauer 2018 Şubat ayından beri CDU'nun genel sekreteri olarak görev yapıyor.

(İHA)