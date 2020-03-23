Merkel'in Covid-19 testi negatif çıktı ancak Alman Başbakan karantinada kalmaya devam edecek Almanya Başbakanı Merkel, doktoru Covid-19 pozitif çıkınca kendini karantinaya almıştı

Almanya Başbakanı Merkel Angela Merkel'in yeni tip koronavirüs Covid-19 testi negatif çıktı. Ancak Alman Başbakan karantinada kalmaya devam edecek ve bir test daha yapılacak. Koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun testinin Covid-19 pozitif çıkması üzerine Merkel pazar günü kendini karantinaya almıştı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com