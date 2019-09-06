Merkel'in Çin ziyareti meyvelerini vermeye başladı

06.09.2019 16:39

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin'e yaptığı ziyaretin ilk gününde Çin ile 11 işbirliği anlaşması imzalandı.



Çin'e 3 günlük resmi ziyaret düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Başbakanı Li Kıçiang tarafından askeri merasimle karşılandı. Merkel, iki ülkenin milli marşlarının okunduğu anda merasimi rahatsızlığından dolayı oturarak takip etti.



Merkel, Çin'e yaptığı 3 günlük ziyaretin ilk gününde Almanya ili Çin arasında 11 işbirliği anlaşması imzalandı. Ticaret odaklı ziyareti sırasında Merkel'in Çin Başbakanı Li Kıçiang ile hava ulaşımı, yeşil enerji, finans ve eğitim alanlarında 11 anlaşma imzaladığı bildirildi.



2005 yılından bu zamana kadar Almanya'da başbakanı olarak görev yapan Angela Merkel'in Çin'e yaptığı resmi gezide ekonomik görüşmelerin yanı sıra Hong Kong'da eylemler de gündeme geldi.



Çin Başbakanı Li Kıçiang ile bir araya gelen Merkel ekonomik ilişkilerin yanı sıra dünya gündemindeki önemli konuları ele aldıklarını özellikle Hong Kong'da insanların haklarının ve özgürlüklerinin garanti altına alınması gerektiğini söyledi. Görüşmelerde Merkel, mevkidaşı Li'ye, "Hong Kongluların hakları ve özgürlükleri garanti altına alınmalı. Çözüm ancak diyalogla olur, şiddeti önlemek için elinizden geleni yapın" çağrısında bulundu.



Merkel görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çin Başbakanı ile Hong Kong konusunu görüştüklerini ve Hong Kong'da barışçıl bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söylediğini kaydetti. Li'nin de Hong Kong'da karışıklığı önlemek istediklerini söylediği bildirildi. Merkel, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve gümrük tarifelerinde karşılıklı yapılan uygulamaların diğer ülkeleri de etkilediğini ve yakında çözüme kavuşmasını umduğunu söyledi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Çin'e düzenlediği üç günlük ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da kabul edilecek. Pekin'in ardından Vuhan kentine geçecek olan Merkel, burada da bazı firmaları ziyaret edecek ve Huazhong Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelecek. - BERLİN

Kaynak: İHA