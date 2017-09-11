Merkel ile Putin Kuzey Kore'yi Görüştü

Almanya Başbakanı Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore ve Ukrayna'daki durumu görüştükleri bildirildi.

Merkel ile Putin Kuzey Kore'yi Görüştü

Almanya Başbakanı Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore ve Ukrayna'daki durumu görüştükleri bildirildi.

Kaynak: Dunya.com