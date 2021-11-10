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Merkel ile Putin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini görüştü

AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Merkel ile Putin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus-Polonya sınırındaki durumu görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus- Polonya sınırındaki durumu görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Şansölye Merkel'in Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Seibert, görüşmede iki liderin Belarus-Polonya sınırındaki durumu ele aldığını aktararak, "Merkel, Belarus rejiminin göçmenleri araç olarak kullanmasının insanlık dışı ve kabul edilmez olduğunun altını çizdi ve Putin'den Minsk rejimi üzerinde etkili olmasını istedi." ifadesini kullandı.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri
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