Merkel ile Katar Emiri Al Sani uluslararası gelişmeleri görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Merkel ile Katar Emiri Al Sani uluslararası gelişmeleri görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda ikili ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Merkel ile Katar Emiri Al Sani uluslararası gelişmeleri görüştü
13.05.2020 23:12 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:12

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda ikili ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Almanya Başbakanı Merkel, Katar Emiri Al Sani'yi telefonla aradı.

İkili, görüşmede iki ülkenin stratejik ilişkilerini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gösterdiği çabaları ele aldı. Merkel ile Al Sani ayrıca Libya ve Afganistan başta olmak üzere uluslararası gelişmeleri görüştü.

Almanya Başbakanı Merkel, Katar Emiri'ne, bu kriz döneminde Katar Havayolları'nın vatandaşlarının dünyanın çeşitli bölgelerinden Almanya'ya getirilmesinde oynadığı rol için teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım Haber
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti Haber
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi
Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Altun Canan Kaftancıoğlu
Magazin Neva Ersin Korkut Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Merkel ile Katar Emiri Al Sani uluslararası gelişmeleri görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 00:29:07. #1.15#
title