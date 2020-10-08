Merkel: "İkinci bir kapanma durumundan kaçınmalıyız"
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Merkel: "İkinci bir kapanma durumundan kaçınmalıyız"

08.10.2020 19:49 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:53
Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede artan korona virüs vakalarına dikkat çekerek, "İkinci bir kapanma durumundan kaçınmalıyız" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede artan korona virüs vakalarına dikkat çekerek, "İkinci bir kapanma durumundan kaçınmalıyız" dedi.

Korona virüs salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ederken, birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün yaptığı açıklamada, ülkede artan vaka sayılarına dikkat çekerek, "İkinci bir kapanma durumundan kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı. Merkel, yarın 11 büyükşehrin belediye başkanları ile bir araya geleceğini ve büyük kentlerde virüsün yayılmasını önlemek için alınacak yeni önlemleri konuşacaklarını açıkladı.

Başbakan Merkel, "İkinci bir kapanma durumundan kaçınmalıyız. İlkbahar aylarındaki gibi bir durum yaşanmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı. Karantina döneminde çok sayıda iş yerinin zor zamanlar yaşadığını hatırlatan Merkel, salgına karşı herkesin üzerine düşeni yapması çağrısında bulundu.

Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan uyarıda ise, Almanya'da vaka sayısının günde 10 bine kadar çıkabileceği belirtildi. Almanya'da toplam vaka sayısı 312 bin 908'e, toplam can kaybı ise 9 bin 664'e ulaştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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