Merkel'i G20 Zirvesine Götüren Uçak Teknik Sorun Nedeniyle Köln'e İniş Yaptı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, uçağının Berlin'den kalkmasından kısa bir süre sonra teknik bir sorun yüzünden Köln'e inmesi nedeniyle, Arjantin'deki G20 Zirvesi'nin açılışını kaçıracak.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Merkel'in uçağında teknik bir sorun çıkmasının ardından Köln'e güvenli bir iniş yaptığı belirtildi.

Alman DPA Haber Ajansı uçağın Hollanda semalarındayken geri döndüğünü belirtti.

Merkel'in bugün Buenos Aires'e doğru yola çıkacağı bildirildi.

Uçaktaki teknik sorunun ne olduğu konusunda ayrıntı verilmedi.

Reuters'ın haberine göre, uçağın pilotu yolculara yaptığı anonsta "bazı elektronik sistemlerdeki hatalar" nedeniyle geri dönmeye karar verdiğini söyledi.

Merkel ve beraberindeki heyetin Bonn'daki bir otele götürüldüğü kaydedildi.



Alman medyası, Merkel ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'un büyük olasılıkla tarifeli bir uçakla bugün Buenos Aires'e doğru yola çıkacağını belirtti.

Airbus A340 tipi resmi uçak, Batı Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki başbakanı Konrad Adenauer'in adını taşıyor.

Uçakta daha önce de sorunlar yaşanmıştı.

Endonezya'daki bir Uluslararası Para Fonu toplantısında, farelerin elektrik kablolarını yemesi nedeniyle uçak yerde kalmıştı.