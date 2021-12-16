Merkel hükümeti, görevi bırakmadan önce Mısır'a hassas silah ihracatını onayladı - Haberler
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Merkel hükümeti, görevi bırakmadan önce Mısır'a hassas silah ihracatını onayladı

Merkel hükümeti, görevi bırakmadan önce Mısır'a hassas silah ihracatını onayladı
AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Angela Merkel yönetimindeki eski Alman federal hükümeti, hükümet değişikliğinden kısa bir süre önce Mısır'a iki hassas silah ihracatını onayladı.

Angela Merkel yönetimindeki eski Alman federal hükümeti, hükümet değişikliğinden kısa bir süre önce Mısır'a iki hassas silah ihracatını onayladı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Merkel başkanlığında toplanan Federal Güvenlik Konseyi, Mısır'a Thyssenkrupp Marine Systems'in üç MEKO A-200 EN sınıfı firkateyni ve Diehl Defence'in IRIS-T SLS/ SLX tipi 16 hava savunma sistemi satmasına onay verdi.

Alman hükümeti, ayrıca, ThyssenKrupp Marine Systems'in Singapur'a 218 SG sınıfı denizaltı ihraç etmesine de izin verdi

Mısır, geçen yıl 763,8 milyon avro ile Macaristan'dan sonra Almanya'nın silah satışında ikinci sırada yer almıştı.

Mısır'ın Yemen'de sivillerin öldürüldüğü saldırılar düzenlediği iddia edilen Suudi Arabistan'a destek vermesinden dolayı silahların bu ülkeye satılması Almanya'da tartışmalara neden oluyor.

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AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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