Merkel Holokost'tan kurtulanların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi açtı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Holokost'tan kurtulan 75 Yahudinin portresinin yer aldığı serginin açılışına katıldı
22.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:48
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Holokost'tan kurtulan 75 Yahudinin portresinin yer aldığı serginin açılışına katıldı.
Fotoğrafçı Martin Shcoeller İsrail'de yaşayan ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki soykırımdan kurtulan 75 kişiyi Holokost anıtı Yad Vashem'de fotoğrafladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com