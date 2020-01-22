Merkel Holokost'tan kurtulanların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi açtı
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Merkel Holokost'tan kurtulanların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi açtı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Holokost'tan kurtulan 75 Yahudinin portresinin yer aldığı serginin açılışına katıldı

22.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:48
Merkel Holokost'tan kurtulanların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi açtı

Başbakanı , Holokost'tan kurtulan 75 Yahudinin portresinin yer aldığı serginin açılışına katıldı.


Fotoğrafçı Martin Shcoeller 'de yaşayan ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki soykırımdan kurtulan 75 kişiyi Holokost anıtı Yad Vashem'de fotoğrafladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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