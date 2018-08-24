Merkel, Gürcistan'ın AB'ye Katılımını Destekliyor

Güney Kafkasya bölgesine resmi ziyaretlerine Gürcistan'dan başlayan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi'nde Gürcü öğrencilerle bir araya geldi, Merkel Grücistan'ın AB'ye üyeliğini desteklediğini söyledi.

Angela Merkel Gürcistan'a düzenlendiği resmi ziyaret kapsamının ilk gününde Başbakan Mamuka Bahtadze ve Devlet Başkanı Giorig Margvelaşvili ile görüş gerçekleştirdikten sonra, Kahramanlar Meydanı'na çelenk bıraktı. Merkel, Ziyaretinin ikinici gününde sabah saatlerinde Gürcistan muhalefet partileri ile bir araya geldi ardından ise Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılımıyla ilgili bir soruya yanıt olarak ise, "Açıkçası, Gürcistan'ın Avrupa emellerini çok sevdiğimi ve desteklediğimi söylemek istiyorum Gürcistan ile serbest ticaret anlaşması var ama Avrupa tarafından aceleci vaatler veremem" şeklinde konuştu.

Abazya ve Osetyanın işgali adaletsizliktir

Öğrencilerden biri Merkel'e, "Merkel, Tskhinvali ve Abhazya'nın 'İşgal' ifadesini neden kullanmak istemiyor veya onunla ilgili bir problemimi var?" sorusunu sordu. Merkel cevaben, "Ben söyledim, bu bir işgal ve büyük bir adaletsizlik" ifadelerini kullandı.

"Gürcistan'ın AB emellerini destekliyorum"

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılımıyla ilgili bir soruya yanıt olarak ise, "Açıkçası, Gürcistan'ın AB emellerini çok sevdiğimi ve desteklediğimi söylemek istiyorum. Gürcistan ile serbest ticaret anlaşması var ama Avrupa tarafından aceleci vaatler veremem" şeklinde konuştu. Merkel, "Bir yandan, aday ülke belirli şartları yerine getirmeli ve diğer yandan AB'de yeni üye ülkeleri kabul edebilmelidir" diye konuştu.

"Uzun vadeli kararlar veremeyiz"

Merkel daha sonra konuşmasına şöyle devam etti, "Balkan ülkelerinin perspektifi bugün Avrupa Birliği'ne ulaşmak için daha büyük. İngiltere'nin yakında Avrupa Birliği'ni terk edeceğini biliyorsunuz ve bu koşullar altında güçlü ve koordineli bir politika yapmak zordur, bu yüzden uzun vadeli kararlar veremeyiz" ifadelerini kullandı. Merkel, Balkan ülkelerinden sonra Avrupa Birliği'ne üye olacak ülkelerin Ukrayna ve Gürcistan olacağını kaydetti.

Öğrenciler, Alman Dışişleri Bakanı'nın son zamanlardaki Doğu Avrupa'ya yönelik dış politikasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Merkel, "Almanya'nın Doğu Avrupa'ya yönelik politikasına gelince, bunun yeni bir yönelim olmadığını söyleyebilirim. Almanya Dışişler Bakanı Hayko Maas, Rusya ile iyi ilişkiler kurmamız gerektiğini vurguladı, çünkü Avrupa Birliği'nin bir komşusu, fakat öte yandan, Avrupa Birliği'nin gelecekteki gelişimi için zor bir politikaya ihtiyacımız var" dedi. Merkel, "Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan ve Ukrayna, Avrupa perspektifleri olan ülkelerdir" diye konuştu.

Almanya Şansölyesi Merkel, Üniversite'te öğrencilerle programını bitirikten sonra Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattında incelemelere gitti. - TİFLİS