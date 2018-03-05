Merkel: Güçlü Bir Almanya ve Avrupa İçin Hemen Çalışmaya Koyulacağız
Almanya'da büyük koalisyonu sağlayan CDU lideri Angela Merkel, 14 Mart'ta parlamento oylaması ile gerçekleşecek olan Şansölyelik için aday olduğunu tekrarlayarak hükümetin bir an önce işe başlaması gerektiği mesajını paylaştı.
Almanya'da büyük koalisyonu sağlayan CDU lideri Angela Merkel, 14 Mart'ta parlamento oylaması ile gerçekleşecek olan Şansölyelik için aday olduğunu tekrarlayarak hükümetin bir an önce işe başlaması gerektiği mesajını paylaştı.
Kaynak: Euronews.com