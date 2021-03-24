Merkel geri adım attı, Paskalya kısıtlamalarını durdurdu
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Merkel geri adım attı, Paskalya kısıtlamalarını durdurdu

24.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:21
Merkel geri adım attı, Paskalya kısıtlamalarını durdurdu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelen eleştirilen ardından Paskalya Bayramı'na yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirlerin durdurulduğunu duyurarak, "Paskalya'da yasak getirmek tamamen iyi niyetlerle alınmış bir karardı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelen eleştirilen ardından Paskalya Bayramı'na yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirlerin durdurulduğunu duyurarak, "Paskalya'da yasak getirmek tamamen iyi niyetlerle alınmış bir karardı. Amacımız salgının üçüncü dalgasını acilen yavaşlatıp durumu tersine çevirmekti. Ancak, bu fikir bir hataydı" sözleriyle halktan özür diledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in iki gün önce 16 eyaletin başbakanları ile bir araya geldiği toplantının ardından mevcut kısıtlamaların 18 Nisan'a kadar uzatıldığını ve Paskalya Bayramı'na yönelik alınan tedbirleri açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Başkent Berlin'de basın toplantısı gerçekleştiren Başbakan Merkel, 1-5 Nisan arasında Paskalya Bayramı'na yönelik getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Merkel, "Paskalya'da yasak getirmek tamamen iyi niyetlerle alınmış bir karardı. Amacımız salgının üçüncü dalgasını acilen yavaşlatıp durumu tersine çevirmekti. Ancak, bu fikir bir hataydı. Bunun için iyi nedenler vardı ama bu kısa sürede uygulanamazdı" ifadelerini kullandı. Merkel "Aynı zamanda, tüm bu meselenin daha fazla belirsizliği tetiklediğini biliyorum. Buna çok üzülüyorum ve tüm vatandaşlardan özür dilerim" dedi.

Merkel, kararların uygulanmayacağı konusunda bugün eyalet başbakanlarını bilgilendirdiğini aktardı.

Merkel, 5 günlük Paskalya Bayramı tatili için getirilen kısıtlamaları duyurmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Bu kapsamda 1 Nisan'dan 5 Nisan'a kadar sürecek Paskalya tatili için "evde kal" çağrısı yapılmış, 3 Nisan Cumartesi günü açık olmasına izin verilen bakkallar ve süpermarketler dışında diğer mağazaların kapalı olacağı aktarılmıştı. Ayrıca bu süre zarfında kamusal alanda toplanmaların yasaklandığı belirtilmişti. Toplanmaların iki haneden 5 kişiyle sınırlandırıldığı, 14 yaş altı çocuklarının bu kuraldan muaf tutulduğu vurgulanmıştı.

-İHA-

Merkel geri adım attı, Paskalya kısıtlamalarını durdurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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