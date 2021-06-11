Merkel, G7 Zirvesi'nde Kovid-19'e karşı aşılama konusunda "çok iyi sonuçlar" elde etmeyi umuyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Cornwall'daki Carbis Koyu'nda düzenlenen G7 Zirvesi'nde, dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama konusunda "çok iyi sonuçlar" elde etmeyi umduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Cornwall'daki Carbis Koyu'nda düzenlenen G7 Zirvesi'nde, dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama konusunda "çok iyi sonuçlar" elde etmeyi umduğunu söyledi.

Merkel, G7 Zirvesi öncesinde yapığı açıklamada, zirvede konuşulması gereken tüm önemli konuları ele alacaklarını belirtti.

Bunlara Kovid-19 salgının üstesinden gelinmesi ve aşılamayla ilgili konunun da dahil olduğu bilgisini paylaşan Merkel, "Sadece kendimizi değil, henüz aşı olma şansı olmayanları da düşündüğümüzü gösterecek çok iyi sonuçlar elde etmeyi umuyorum." ifadesini kullandı.

Merkel, dünya ticaretinin canlandırılmasının da ele alınacağını aktararak, ABD Başkanı Joe Biden ile başkan olarak ilk kez burada görüşeceğini kaydetti.

Biden'in son dönemde yoksun kalınan çok taraflılığı temsil ettiğini dile getiren Merkel, "Bundan dolayı burada çok taraflılık üzerine güçlü bir söz söyleyeceğiz, değerlere dayalı çok taraflılık üzerine de." diye konuştu.

Merkel, bunun Rusya ve Çin ile anlaşmazlığa yol açabileceğini ifade ederek, "Diğer taraftan dünyadaki herkese ihtiyacımız var. Birlikte çalışmak istiyoruz. Özellikle iklimin korunması ve biyolojik çeşitlik alanlarında. Burada Çin olmadan çözüme ulaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel zirvede Japonya, Güney Afrika, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkelerin temsilcileriyle de görüşeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay