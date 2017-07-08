Merkel: 'G-20 Zirvesi Zorlu ve Çetin Geçiyor'
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen ve iki gün sürecek G-20 Zirvesi'nde ilk oturumların sonuna gelindi.
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen ve iki gün sürecek G-20 Zirvesi'nde ilk oturumların sonuna gelindi. Dünyanın önde gelen liderleri terörizm ve iklim sorunlarının yanı sıra uluslararası ticaret konusunda görüşmelerde bulundu. Zirveye ev sahipliği yapan Almanya Şansölyesi Angela Merkel basına verdiği demeçte müzakerelerin çok tartışmalı ve zorlu geçtiğini ifade etti:
"Ticaret konusunda bütün ülkeler serbest ve adaletli ticaret üzerinde duruyor. Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü'nün öneminin altını çiziyorlar. Bu akşam delegelerin önünde yapmaları gereken önemli işler var. Ancak görüşmeler çok çetin ve zorlu geçiyor. Bu konu hakkında fazla yorum yapmak istemiyorum."
#Erdoğan, #Merkel ile görüştü. https: //t.co/NKsCPw2w8f pic.twitter.com/YYpnlKvUYb— CRI Türkçe (@CRI_Turkish) 7 juillet 2017
G-20 Zirvesi'nde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. Merkel, birçok liderin görüşmeler süresince Paris İklim Anlaşması'nın önemine değindiği ifade etti. Almanya Şansölyesi, Hamburg sokaklarında yapılan ve şiddet olaylarına sahne olan protestoların kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi.
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Tags: çetin G20 Zirvesi zorlu geçiyor Hamburg Angela Merkel G-20 Merkel: Gepost: 08 juli 2017