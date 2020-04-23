Merkel: Ekonomiyi canlandırmak için AB bütçesine daha fazla katkı sağlamaya hazırız Almanya, Covid-19 ile mücadele kapsamında resesyona giren Avrupa Birliği bütçesine 'daha fazla katkı sağlamaya' hazır olduğunu duyurdu.

Almanya Başbalanı Angela Merkel AB zirvesi öncesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında Avrupa Birliği bütçesine 'daha fazla katkı sağlamaya' hazır olduğunu duyurdu. Alman milletvekillerine seslenen Başbakan Merkel, "Avrupa Birliği ekonomisini önümüzdeki iki yıl boyunca canlandırabilecek bir plan üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com