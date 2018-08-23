Merkel Doğalgaz İçin Azerbaycan'a Gidiyor

ABD'nin Rus doğalgazına bağımlı olmakla eleştirdiği Almanya'dan Azerbaycan'a önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumartesi günü Bakü'ye gidiyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'ya gaz tedarikinde Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmak amacıyla bu hafta önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Merkel'in Gürcistan ve Ermenistan'ı da kapsayan üç günlük ziyaretinin son durağı Azerbaycan olacak. Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Merkel, Cumartesi günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşecek.

Ziyaret öncesi Alman hükümetinden üst düzey bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada "Güney Koridoru'nu geliştirmekte büyük çıkarımız var. Bu Avrupa Birliği'nin sadece Rusya'dan değil, başka bölgelerden de doğalgaz almasını sağlayacak çeşitlendirme stratejisinin bir parçası" dedi.

Alman yetkililer, Bakü'deki temaslarında Merkel'in Güney Gaz Koridoru projesi kapsamında Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması için altyapının güçlendirilmesi gibi enerji konularını ele alacağını belirtti.

Şahdeniz 2, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru projesi, Avrupa'ya Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi aracılığıyla doğal gaz taşınmasını öngörüyor. Projenin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor. Ancak uzmanlar, 2000'li yıllarda başlanan projenin güncelliğini yitirdiğini ve nihayetinde Avrupa'nın talebinin sadece yüzde 2'sini karşılayabileceğini belirtiyor.

Hazar Denizi kıyısındaki devasa Şah Deniz doğalgaz sahasından çıkan gazı Avrupa'ya taşımak için başlattığı projede ikinci aşamayı devreye sokmaya hazırlanan Azerbaycan, doğalgaz pazarındaki rolünü artırmak istiyor. Şah Deniz 2 adlı proje ile 2020 yılından itibaren 16 milyar metreküp gaz üretilmesi hedefleniyor. Bu gazın, 10 milyar metreküpünün Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılması hedefleniyor. Altı milyar metreküpünün alıcısı ise Türkiye ve Gürcistan olacak.