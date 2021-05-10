Merkel: "Deniz taşımacılığı küresel ticaretin can damarı"
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Merkel: "Deniz taşımacılığı küresel ticaretin can damarı"

Merkel: 'Deniz taşımacılığı küresel ticaretin can damarı'
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, büyüme ve refahın büyük ölçüde denizcilik ekonomisine bağlı olduğunu belirterek, deniz taşımacılığın küresel ticaretin "can damarı" olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, büyüme ve refahın büyük ölçüde denizcilik ekonomisine bağlı olduğunu belirterek, deniz taşımacılığın küresel ticaretin "can damarı" olduğunu söyledi.

Merkel, 12. Ulusal Denizcilik Konferansı kapsamında yaptığı konuşmada, ülkesinin ve Avrupa'nın gemi inşaatında sürdürülebilir bir dünya için çalışması gerektiğini belirtti.

Angela Merkel, "Gemi inşaatında Alman ve Avrupa uzmanlığıyla, Avrupa'yı iklim dostu, kaynak ve maliyet tasarrufu sağlayan teknolojiler için lider pazar yapma fırsatına sahibiz." ifadesini kullandı.

Merkel, özellikle yeni dijital teknoloji ile gemi taşımacılığını daha iklim dostu yapılabileceğini vurguladı.

Ülkelerin büyüme ve refahının büyük ölçüde "denizcilik ekonomisine bağlı olduğunun altını çizen Merkel, deniz taşımacılığın küresel ticaretin can damarı olduğunu dile getirdi. Bunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın döneminde de değişmediğini anlatan Merkel, deniz ticaretinin malların ülkelere ulaşmasında vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Merkel, ülkesinin deniz taşımacılığında büyük rakiplerinin olduğuna dikkati çekerek, "Sürdürülebilir ve adil rekabet konusunda şartların oluşması için çalışmak çok önemli. Bunu için çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, son yıllarda Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" projesi kapsamında Avrupa kıtasında küçüklü büyüklü limanları satın alması AB tarafından yakında izleniyor. Çin, ürettiği malları Avrupa'ya taşımak için bu yatırımları yaparken, AB liderleri Çin'in ekonomik etkisini artırmasından endişe duyuyor. Çin, Yunanistan'da Pire Limanı'nın işletmesini alarak Akdeniz havzasında stratejik bir adım daha atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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