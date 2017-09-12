Merkel'den Türkiye'ye Silah Satışına İlişkin Açıklama

Almanya Başbakanı Merkel, ülkesinin hangi silahları ihraç ettiğine tek tek karar verdiğini belirterek, Almanya'nın güvenlik konularında Türkiye ile iş birliğine bağlı olduğunu söyledi.

Merkel'den Türkiye'ye Silah Satışına İlişkin Açıklama

Almanya Başbakanı Merkel, ülkesinin hangi silahları ihraç ettiğine tek tek karar verdiğini belirterek, Almanya'nın güvenlik konularında Türkiye ile iş birliğine bağlı olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com