Merkel'den Türkiye Açıklaması

Türkiye'nin G20 Zirvesine büyük katkı sağladığını söyleyen Merkel, ancak gözaltılar ve İncirlik konusundaki görüş ayrılıklarının da sürdüğünü belirtti.

Merkel'den Türkiye Açıklaması

Türkiye'nin G20 Zirvesine büyük katkı sağladığını söyleyen Merkel, ancak gözaltılar ve İncirlik konusundaki görüş ayrılıklarının da sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Dunya.com