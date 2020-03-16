Merkel, koronavirüs mesajını Türkçe alt yazılı yayınladı Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamayı, Almanya Başbakanlık ofisi Türkçe alt yazılı bir video olarak paylaştı.

Merkel, koronavirüs salgınıyla ilgili yayınladığı mesajda, virüsün Almanya'da herkes için büyük zorlu bir görev olduğunu belirtti.

''PEK ÇOK ÜLKE BİZİMLE AYNI DURUMDA''

Virüsün yayılmaması için çalıştıkları söyleyen Merkel, "Bizim gibi aynı durumda olan bir çok ülke var, hatta dünya genelinde ülkelerin büyük bir çoğunluğu bizimle aynı durumda. Bu nedenle bu virüse pandemi diyoruz.'' dedi.

''SOSYAL İLİŞKİLERİMİZİ KISITLAMAMIZ GEREKİYOR''

Söz konusu olan virüsün yeni bir tür olduğunu söyleyen Merkel, '' Virüsün ilacı ve aşısı yok. Bu nedenden ötürü, sağlık sistemlerimizde aşırı yük oluşmaması için virüsün yayılmasını yavaşlatmamız gerekiyor. Bu da, sosyal ilişkilerimizi mümkün oldukça her türlü alanda kısıtlamamız gerektiği anlamına geliyor." dedi.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN CAN KAYBI 13'E YÜKSELDİ

Almanya'da koronavirüs vaka sayısının 5 bin 813'e, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 13'e yükseldiği açıklandı.

Kaynak: İHA