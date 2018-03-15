Merkel'den Trump Vergilerine Karşı Ortak Cephe Çağrısı
Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump'ın vergi politikasını eleştirerek, korumacılığın uluslararası ticarette doğru bir yaklaşım olmadığını ve Trump'ın vergi kararına karşı AB'nin ortak cephe oluşturması gerektiğini söyledi.
15 Mart 2018 Perşembe 10:32
Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump'ın vergi politikasını eleştirerek, korumacılığın uluslararası ticarette doğru bir yaklaşım olmadığını ve Trump'ın vergi kararına karşı AB'nin ortak cephe oluşturması gerektiğini söyledi.