Merkel'den Trump Vergilerine Karşı Ortak Cephe Çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump'ın vergi politikasını eleştirerek, korumacılığın uluslararası ticarette doğru bir yaklaşım olmadığını ve Trump'ın vergi kararına karşı AB'nin ortak cephe oluşturması gerektiğini söyledi.

Merkel'den Trump Vergilerine Karşı Ortak Cephe Çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump'ın vergi politikasını eleştirerek, korumacılığın uluslararası ticarette doğru bir yaklaşım olmadığını ve Trump'ın vergi kararına karşı AB'nin ortak cephe oluşturması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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