Merkel'den Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölgeye destek iddiası
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Merkel'den Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölgeye destek iddiası

Almanya Şansolyesi Angela Merkel'in partisinin milletvekilleri ile yaptığı bir toplantıda onlara Suriye'nin kuzeyinde bir uçuşa yasak bölge oluşturulmasından yana olduğunu söylediği iddia edildi.

03.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:26
Merkel'den Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölgeye destek iddiası

Şansolyesi 'in partisinin milletvekilleri ile yaptığı bir toplantıda 'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasından yana olduğunu söylediği iddia edildi.


Haberi geçen Reuters ajansı iddiayı Salı günü gerçekleştirilen bu toplantıda yer alan ancak adını açıklamadığı iki vekile dayandırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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