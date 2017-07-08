Merkel'den "Kürdistan Referandumu" Açıklaması

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen G20 zirvesi sona erdi. Zirve sonrasında durum değerlendirmesi yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.



Merkel, terörle mücadele ve Kuzey Irak'ta Peşmerge güçlerinin desteklenmesiyle bağlantılı olarak "Bağımsız bir Kürdistan'dan yana olup olmadığı" sorusuna "Irak'ın bütünlüğü içerisinde Kürt bölgesinden yana" olduğunu söyledi.



Türkiye ile derin farklar var



Türkiye'nin G20 zirvesine önemli katkı sağladığını belirten Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine yaptıkları ikili görüşmede görüş ayrılıklarına dikkat çekti. Görüşmede Türkiye ile "derin ayrılıklar" olduğunun net olarak görüldüğüne vurgu yapan Merkel, Türkiye'deki çok sayıda tutuklamaları ve İncirlik konusundaki farklılıkları örnek olarak gösterdi. - Dortmund