Merkel'den "huzurlu ramazan" dileği
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Merkel'den "huzurlu ramazan" dileği

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Merkel'den 'huzurlu ramazan' dileği

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği olumsuz koşullara rağmen Müslümanlar için ramazan ayının tefekkür içinde ve karşılıklı güçlendirmeye yönelik huzurlu bir dönem olarak geçmesini diledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği olumsuz koşullara rağmen Müslümanlar için ramazan ayının tefekkür içinde ve karşılıklı güçlendirmeye yönelik huzurlu bir dönem olarak geçmesini diledi.

Merkel yayımladığı ramazan mesajında, "Oruç ayı ramazanın başında sizleri kalpten selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Bir yıldan fazla Kovid-19 salgınının devam ettiğini anımsatan Merkel, salgın döneminde bilhassa inananlar ve dini cemaatler için birçok güçlük ve zorluğun bulunduğunu kaydetti.

Merkel, özellikle bu haftalarda, ne kadar zor olursa olsun, bir kere daha sabırlı olunması gerektiğini belirterek, "Gerekli mesafeye rağmen inanç yaşamınızda birbirinize sıkı sıkıya bağlı kalmak için iyi yollar ve araçlar bulmanızı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazanın dayanışma ayı da olduğunu vurgulayan Merkel, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahiplerini düşünme ve onlarla ilgilenme zamanıdır. Salgının sonuçlarından etkilenen birçok kişinin ve özellikle yaşlıların başkalarının ilgi ve desteğiyle dayanak ve güç bulmaları önemlidir."

Müslümanlara ve ailelerine esenlik dileyen Merkel, "Olumsuz koşullara rağmen, ramazanın sizin için tefekkür içinde ve karşılıklı güçlendirmeye yönelik huzurlu bir dönem olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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