Merkel'den G20 Liderlerine İş Birliği ve Uzlaşma Çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G20 Liderler Zirvesi'ndeki her liderin iyi sonuçlar elde etmek için çaba göstereceğinden emin olduğunu belirterek, "Çözümler ancak uzlaşmaya hazır olduğumuzda bulunabilir." dedi.



Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Terörle Mücadele temalı toplantının sona ermesinin ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi.



Daha sonra zirvenin açılışına geçilirken burada konuşan Merkel, milyonlarca insanın G20 liderlerinin dünyanın sorunlarını çözmeye yardımcı olmasını umduğunu söyledi.



Merkel, "G20'de her liderin iyi sonuçlar elde etmek için çaba göstereceğinden eminim. Çözümler ancak uzlaşmaya hazır olduğumuzda bulunabilir." ifadesini kullandı.



Merkel ayrıca, liderlerin de kendi farklılıklarını ortaya koyması gerektiğini dile getirdi.



Liderler daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen Küresel Büyüme ve Ticaret başlıklı birinci çalışma oturumuna katıldı.



Sürdürülebilir Kalkınma, İklim ve Enerji konulu ikinci çalışma toplantısından sonra akşam saatlerinde liderler ve eşleri, klasik müzik dinletisine katılacak.



Öte yandan G20 Liderler Zirvesi'nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez baş başa görüşmesi bekleniyor.