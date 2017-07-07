Merkel'den G20 Açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Hamburg'da düzenlenen G20 Lider Zirvesi'ne katılanların çoğunun serbest ve adil ticarete ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini söyledi.

Merkel'den G20 Açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Hamburg'da düzenlenen G20 Lider Zirvesi'ne katılanların çoğunun serbest ve adil ticarete ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com