Merkel'den G20 Açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Hamburg'da düzenlenen G20 Lider Zirvesi'ne katılanların çoğunun serbest ve adil ticarete ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini söyledi.
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