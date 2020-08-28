Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Tüm Avrupa Birliği ülkeleri olarak Yunanistan'ın haklarını ciddiye almalı ve haklı olduklarında destek olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Tüm Avrupa Birliği ülkeleri olarak Yunanistan'ın haklarını ciddiye almalı ve haklı olduklarında destek olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel geleneksel olarak yaptığı yaz sezonu basın konferansında açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz'de yaşanılan gerginliğe ilişkin ise "Almanya olarak, ekonomik bölgelerin bölünmesi konusundaki ihtilaf ancak tarafların bir araya gelerek birlikte çözülebileceğini ön görüyoruz. AB ülkeleri olarak Yunanistan'ın haklarını ciddiye almalı ve haklı olduklarında destek olmak zorundayız" dedi. - BERLİN

Kaynak: İHA