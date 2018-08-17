Merkel'den Dikkat Çeken Açıklama

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Cumartesi görüşeceği Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenleyeceği Rusya-Fransa-Almanya-Türkiye zirvesini de görüşecek. Angela Merkel bugün düzenlediği iş toplantısında özel bir sonuç olmadığını bildirdi. Cumartesi Putin ile görüşeceğini hatırlatan Merkel, toplantıda Suriye ve Ukrayna'daki karışıklıklar hakkında konuşulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Fransa liderleriyle yaptığı bir zirve planının duyurusunu doğruladı ancak henüz bir tarih belirlenmediğinin altını çizdi. Merkel, Türkiye'de düzenlenecek Suriye zirvesi öncesinde Moskova ile görüşmenin ve sürekli diyalog halinde bulunmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Merkel, Suriye'nin İdlib kırsalındaki "çok gergin" duruma işaret ederek, Erdoğan ile telefonda bu konuyu da görüştüğünü ve Rusya'nın da yardımıyla Suriye rejiminin askeri varlığının azaltılması için çalışılacağını ifade etti.

(İHA)