Merkel'den Alman milletvekillerinin elektronik postalarının hacklenmesiyle ilgili Rusya'ya suçlama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Merkel'den Alman milletvekillerinin elektronik postalarının hacklenmesiyle ilgili Rusya'ya suçlama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2015'te Federal Meclisteki milletvekillerinin elektronik postalarındaki bilgilerin Rus bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirilmesi konusunda Rusya'ya yönelik suçlamalarda bulundu.

Merkel'den Alman milletvekillerinin elektronik postalarının hacklenmesiyle ilgili Rusya'ya suçlama
13.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:28

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2015'te Federal Meclisteki milletvekillerinin elektronik postalarındaki bilgilerin Rus bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirilmesi konusunda Rusya'ya yönelik suçlamalarda bulundu.

Merkel, Federal Mecliste milletvekillerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer konulara ilişkin sorularına cevap verdi.

2015'te siber saldırı yapılarak Federal Meclisteki milletvekilerinin elektronik postlarındaki bilgilerin ele geçirilmesiyle ilgili bir soruya cevap veren Almanya Başbakanı, bu olayı "can sıkıcı" ve "çirkin" olarak nitelendirdi.

Merkel, Federal Başsavcılığın yaptığı araştırmada somut bir kişinin tespit edilmesini ve bu kişinin aranmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Rusya'nın bu olaya iştirak ettiği yönünde "güçlü kanıtlar" bulunduğunu ifade eden Merkel, "İyi araştırıldığına inandığım için bunları çok ciddiye alıyorum. Samimi olarak bunun bana acı verdiğini de söylemek istiyorum. Rusya hibrit harp stratejisine sahip. Bunu hesaba katmamız lazım. Bunu göz ardı edemeyiz." diye konuştu.

Bu stratejinin geçekleri çarpıtmayı da içerdiğini vurgulayan Merkel, "Bu tesadüf değildir, orada (Rusya'da) kullanılan bir stratejidir." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, bu tür olayların Rusya ile güvenilir iş birliğine zarar verdiğini ancak yine de Rusya ile iyi bir ilişki olması için çaba sarf edeceğini kaydetti.

Bu olayın sonuçları olup olmayacağına ilişkin bir soruya da Merkel, "Elbette, Rusya'ya karşı her zaman tedbir alma hakkımızı saklı tutuyoruz." cevabını verdi.

"Cesaretli ve tetikte olalım"

Kovid-19 gelişmelerini de değerlendiren Merkel, virüse karşı halen bir aşı ve ilaç bulunmadığını, uzun bir süre bu salgınla yaşanacağını yineledi.

Kovid-19'un insanlara ciddi zararlar da verebileceğine işaret eden Merkel, "Cesaretli ve tetikte olalım." dedi

Merkel, son dönemde tedbirler alınarak virüsün yayılmasının yavaşlatıldığını ifade ederek, bunun yoğun kısıtlamalar altında devletin, ekonomi çevrelerinin ve halkın birlikte hareket etmesiyle başarıldığını anlattı.

Yeni vakaların sağlık sistemini zor duruma düşürmediğini, bulaşma zincirinin de takip edilebildiğini aktaran Merkel, "Başardığımızı tehlikeye atmayalım." uyarısında bulundu.

Almanya Başbakanı, alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle yine de hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında işçiler için kısa çalışma uygulamasının devreye konulduğunu ve gastronomi şirketleri için katma değer vergisinin düşürüldüğünü anımsatan Merkel, şu an için vergilerin yükseltilmesi veya yeni vergilerin getirilmesinin planlanmadığını kaydetti.

Merkel, bu krizin üstesinden gelinebileceğini belirterek, "Ancak ben bunu (krizi) kimse hissetmeyecek demiyorum." değerlendirmesinde bulundu

Son dönemde mezbahalarda ve et üreten şirketlerde ortaya çıkan Kovid-19 vakalarına da değinen Merkel, çalışanların koşullarında ciddi eksikliklerin bulunduğunu, hükümetin bu tür yerler için düzenlemeler yapacağını aktardı.

Alman basınında geçen hafta çıkan haberlerde, "Scaramouche" kod adını kullanan Dimitri Sergeyeviç Badin adlı bilgisayar korsanının 2015'te Federal Meclisin bilgisayar sistemine saldırdığı, bu saldırıda Merkel ve başka milletvekillerinin elektronik postlarından belgeler kopyaladığı ifade edilmişti.

Merkel'in bilgisayarından 16 GB'lık belge kopyalandığı, ele geçirilen e-postalarda 2012-2015 yıllarındaki yazışmaların bulunduğu belirtilmişti.

Federal Başsavcılığın konuya ilişkin soruşturma yaptığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Haber
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Haber
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve 'Nutuk' kitabı dağıttı
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve "Nutuk" kitabı dağıttı
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Tarkan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Merkel'den Alman milletvekillerinin elektronik postalarının hacklenmesiyle ilgili Rusya'ya suçlama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 17:48:19. #1.15#
title