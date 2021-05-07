Merkel, Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet hakları konusunda Uğur Şahin'le görüştü
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Merkel, Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet hakları konusunda Uğur Şahin'le görüştü

Merkel, Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet hakları konusunda Uğur Şahin'le görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD yönetiminin desteklediği "korona virüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması" teklifine karşı olduklarını ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD yönetiminin desteklediği "korona virüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması" teklifine karşı olduklarını ifade etti.

Dünya genelinde korona virüs ile mücadelede salgından çıkış noktası olarak görülen aşılara yönelik fikri mülkiyet haklarının kaldırılması gündeme geldi. ABD başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin olumlu görüş bildirdiği teklife Almanya karşı çıktı. Ülke basınında çıkan haberlere göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüs aşılarının fikri mülkiyet haklarının kaldırılması konusunda Alman biyoteknoloji şirketi ve aşı üreticisi BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başbakan Merkel, söz konusu teklife karşı olduğunu ifade ederek fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının dünya çapında aşı üretimi için "ciddi etkileri" olacağını belirtti. Görüşmede ayrıca, hükümetin yoksul ülkelere daha fazla aşı tedariki sağlamak için ortaklaşa neler yapılabileceği ele alındı.

HÜKÜMETTEN AŞI BİLDİRİSİ

Almanya hükümeti, aşıların fikri mülkiyetinin kaldırılması konusunda bir bildiri de yayınladı. Bir hükümet sözcüsü konuya dair yaptığı açıklamada, "Fikri mülkiyetin korunması bir yenilik kaynağıdır ve gelecekte de öyle kalmalıdır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Uğur Şahin ise geçtiğimiz günlerde Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini arttırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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