Merkel: "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf...
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Merkel: "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf...

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklaması BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, düzenlediği basın toplantısında Hanau kentindeki 2 iş yerine düzenlenen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

20.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:25
Merkel:

Başbakanı 'in açıklaması

BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, düzenlediği basın toplantısında kentindeki 2 iş yerine düzenlenen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak: AA

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: Merkel: "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf...
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