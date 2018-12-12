Merkel, Brexit Anlaşmasının Yeniden Müzakere Edilmesine Karşı Çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına yönelik (Brexit) Avrupa Komisyonu ile yaptığı anlaşmayı değiştirme niyetinde olmadıklarını söyledi.



Merkel, Federal Meclis'te milletvekillerinin çeşitli konularda yönelttiği soruları yanıtladı.



Brexit'e ilişkin açıklamalarda bulunan Merkel, İngiltere'nin AB'den düzenli bir şekilde ayrılmasının sağlanmasına ilişkin umutlu olduğunu ifade etti.



Bunun için zamanın bulunduğunu vurgulayan Merkel, "Çıkış anlaşmasını yeniden değiştirme niyetinde değiliz. Bu, 27 üye ülkenin genel tutumudur." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, İngiltere'nin AB'den düzenli bir şekilde ayrılması için çaba sarf ettiklerini belirterek ancak bunun yanında düzenli bir çıkış olmaması durumu için de hazırlık yaptıklarının altını çizdi.



Fransa'da "sarı yelekliler"in gösterileriyle ilgili Alman Sol Parti'nin tutumunu eleştiren Merkel, "Sol Parti yönetiminin 'sarı yelekliler'in protestosunu sınırsız desteklemesini skandal olarak değerlendiriyorum. Çünkü orada sokaklarda uygulanan şiddet konusunda bir söz etmiyorsunuz. Açık ve belirgin bir şekilde gösterilerdeki şiddete mesafe koymanız lazım." ifadelerini kullandı.



ABD ile AB arasında ticari alandaki ihtilafa da değinen Merkel, Alman hükümetinin bu konuda gerilimin daha da artmamasını ümit ettiğini ve çözümün müzakere masasında bulunmasından yana olduğunu vurguladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Alman otomobil şirketlerinin temsilcileriyle Beyaz Saray'da yaptığı görüşme hakkında Alman hükümetinin önceden bilgi sahibi olduğunu belirten Merkel, otomobil üreticilerine bu görüşmenin ABD'deki yatırımla ilgili olabileceğinin söylendiğini ifade etti.



Merkel, Amerika ile AB arasındaki ticari konuların AB Komisyonu tarafından düzenlendiğini vurgulayarak, ABD ile müzakerelerin makul bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.