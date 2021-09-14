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Merkel, Batı Balkan ülkelerinin liderleriyle görüştü

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Merkel, Batı Balkan ülkelerinin liderleriyle görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Arnavutluk'ta Batı Balkan ülkeleri Kosova, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya başbakanları ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Arnavutluk'ta Batı Balkan ülkeleri Kosova, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya başbakanları ile bir araya geldi. Merkel, "Kuzey Makedonya ve Arnavutluk, AB tarafından verilen bütün ödevleri yerine getirdi" dedi.

Arnavutluk'a resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinden sonra Batı Balkan ülkelerinin liderleri ile bir araya geldi. Merkel, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabi, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüşmesinin ardından Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel yaptığı konuşmada, Rama ile görüşmesinde Arnavutluk'taki gelişmeler hakkında bilgi aldığını ifade ederek, "Kuzey Makedonya ve Arnavutluk, Avrupa tarafından verilen bütün ödevleri yerine getirdi. Ancak Bulgaristan'ın vetosu dolayısıyla iki ülke ile müzakereler açılamadı. Bundan dolayı üzgünüm. Burada ülkeler arasında işbirliğinin artığını görmek sevindirici. Burada birçok ortak proje hakkında konuştuk. Ülkeler arasında ortak bölge pazarını destekliyoruz ve ülkeler bir an önce buna dahil olursa Berlin Süreci'ne o kadar hızlı katkısı olacak. Burada tekrar söylemek vurgulamak istiyorum, Berlin Süreci AB entegrasyonunun yerini almaz" dedi. Merkel, ilerleyen dönemde gelişmeleri takip edeceğini, balkan ülkelerin sabırsızlıklarını çok iyi anladığını dile getirdi.

Basın toplantısında konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Balkanların ve özellikle Arnavutların dostu olan Angela Merkel'i karşılamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Merkel'in son ziyareti olması nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Rama, Berlin Süreci'ne verdiği desteklerden dolayı da Merkel'e teşekkür ederek, "Balkanlar Merkel'den önceki döneme göre çok daha iyi bir yer" olduğuna işaret etti. "Open Balkan" projesinin Berlin Süreci'nin bir parçası olduğunu dile getiren Rama, 3 ülke tarafından gündeme getirilen bu projenin aslında bölgedeki 6 ülkenin dahil edileceği şekilde tasarlandığını dile getirdi.

(Malik Hasa/İHA)

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