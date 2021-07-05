Merkel: "Balkanlar'ın barışı ve istikrarı AB'nin menfaatinedir"
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Merkel: "Balkanlar'ın barışı ve istikrarı AB'nin menfaatinedir"

Merkel: 'Balkanlar'ın barışı ve istikrarı AB'nin menfaatinedir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Batı Balkan Zirvesi" kapsamında altı Balkan ülkesi lideriyle toplantı düzenledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Batı Balkan Zirvesi" kapsamında altı Balkan ülkesi lideriyle toplantı düzenledi. Balkanlar'ın barışı ve istikrarının AB'nin menfaatine olduğunu belirten Merkel, "Er ya da geç geleceğinizin birleşik bir Avrupa'da olacağına inanıyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Batı Balkan Zirvesi" kapsamında altı Balkan ülkesi lideriyle video konferans yöntemiyle toplantı düzenledi. Balkan Zirvesi'ne Avrupa Birliği (AB) liderlerinin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan devlet ve hükümet başkanları da katıldı. Merkel, zirvenin ardında düzenlediği basın toplantısında Batı Balkan ülkelerinin AB üyesi olmaları konusunda istekli olduklarını ancak kendilerinin yerine getirmeleri gereken konularda yavaş ilerlediklerini belirtti. Zirvede Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi için bölgesel ticaretin arttırılmasının ele alındığını aktaran Merkel, öğrenci değişim programının iyi ilerleme gösterdiğini ifade etti.

Merkel, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginliğin sabır ve iyi niyetle çözüleceğini belirterek, 2014 yılında başlatılan Batı Balkan Zirvesi sayesinde olumlu gelişmeler yaşandığını ifade etti. Balkan ülkelerinin AB'nin komşuları olduğunu ifade eden Merkel, Balkan ülkelerinin barış ve istikrarlarının AB ülkelerini yakından ilgilendirdiğini açıkladı. Bölgedeki barışa, ekonomik ve siyasi istikrara destek vermenin AB'nin menfaatine olduğunu belirten Merkel, Berlin Sürecinin buna katkı sağladığını ifade etti.

Almanya, 2014 yılında bu yana AB ve Batı Balkan ülkeleri arasında "Berlin Süreci" olarak adlandırılan yıllık toplantıları 7 yıldır düzenliyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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