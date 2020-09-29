Merkel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
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Merkel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

29.09.2020 13:06 | Son Güncelleme: 29.09.2020 13:11
Merkel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak telefon görüştüğü kaydedildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak telefon görüştüğü kaydedildi. Merkel'in Ermenistan ile Azerbaycan temas hattındaki silahlı çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdiği kaydedildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak telefon görüştüğü kaydedildi. Görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimin ele alındığı ifade edildi. Azerbaycan lideri Aliyev'in Merkel'e "Ermenistan'ın ağır toplarla açtığı ateş sonucu iki asker, 10 sivil ve iki çocuğun hayatını kaybettiğini ve Ermenistan'ın provakasyonlardan vazgeçmesi gerektiğini ilettiği kaydedildi. 

10 SİVİL VE İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İlham Aliyev telefon görüşmesi sırasında Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı askeri saldırı gerçekleştirdiğini, ağır toplarla temas hattındaki Azerbaycan askeri birimlerine, kasaba ve köylerine ateş ederek, iki asker 10 sivil ve iki çocuğu öldürdüğünü kaydetti.

ERMENİSTAN CENEVRE SÖZLEŞMESİNİ İHLAL EDİYOR 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Merkel'le telefon görüşmesinde, Ermenistan'ın işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yasadışı olarak yabancı vatandaşları yerleştirdiğini, bunun Cenevre Sözleşmesi uyarınca uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve bir savaş suçu olduğunu sözlerine ekledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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