Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var
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Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın kendini savunmak için NATO'ya, NATO'nun da stratejik konumundan dolayı Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

28.11.2019 13:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:11
Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var

Başbakanı , 'nın kendini savunmak için NATO'ya, NATO'nun da stratejik konumundan dolayı 'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi.


Merkel, Berlin'de çarşamba günü parlamentoda yaptığı konuşmada "Türkiye NATO'da kalmalı, bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü Türkiye'nin jeostratejik konumu ittifak için önemli" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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