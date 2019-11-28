Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var
Haberler » Dünya » Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var - Haber

Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın kendini savunmak için NATO'ya, NATO'nun da stratejik konumundan dolayı Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

28.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:03

Başbakanı , 'nın kendini savunmak için NATO'ya, NATO'nun da stratejik konumundan dolayı 'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et