Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var

28.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:03

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın kendini savunmak için NATO'ya, NATO'nun da stratejik konumundan dolayı Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi. View on euronews