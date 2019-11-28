Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın kendini savunmak için NATO'ya, NATO'nun da stratejik konumundan dolayı Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi.
28.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:03
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın kendini savunmak için NATO'ya, NATO'nun da stratejik konumundan dolayı Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi. View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var