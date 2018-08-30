Merkel: "Avrupa'nın Geleceği İçin Afrika Çok Önemli"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Senegal, Gana ve Nijerya'ya gerçekleştirdiği iş gezisinde Avrupa'nın geleceği için Afrika'nın çok önemli olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve beraberindeki iş insanları, Senegal, Gana ve Nijerya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Merkel, 29-31 Ağustos tarihleri arasında batı Afrika ülkelerine düzenlediği çalışma ziyaretinde muhataplarıyla bölgesel sorunları ele aldı. Ayrıca Alman şirketlerin Senegal, Gana ve Nijerya gibi ülkelere yatırım yapması ve daha fazla ihracat için heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.

Gelişmekte olan Afrika ülkelerine mali yardım yerine yatırım yaparak karşılıklı kazanmanın daha doğru bir strateji olduğunu belirten Almanya Başbakanı Merkel, Afrika ülkelerinin ihmal edildiğini Afrika'ya yatırım yapacak olan Alman yatırımcılarının devlet tarafından destekleneceğini söyledi. Merkel'in ziyaret ettiği Batı Afrika ülkeleriyle de mülteci geri kabul anlaşması için girişimlerde bulunacağı, Afrika'dan Avrupa'ya illegal göçün kontrol altına alınması gerektiği belirtildi. - FRANKFURT