27.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:40

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Avrupa kendini savunabilecek güçte değil" dedi.

2020 yılı bütçe görüşmeleri öncesi konuşmasının büyük bir bölümünü dış politikaya ayıran Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın kendisini savunabilecek güce sahip olmadığını söyledi. Avrupa'nın savunması için Almanya'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirten Merkel, "NATO'nun soğuk savaş döneminden daha fazla güçlü olması Almanya'nın çıkarınadır. NATO, özgürlüğümüzü ve barışımızı sağlamak için barikat görevi yapmaktadır. Amerikalı dostlarımıza teşekkür ediyoruz. NATO, Batı Balkanlar'da ve Afganistan'da önemli görevler icra ediyor. Bundan dolayı Almanya olarak NATO'ya olan katkı payımızı 2020 yılında gayrisafi yurt için hasıladaki yüzde 1.42'den 2024 yılına 1.5 oranına ve 2030'larda yüzde 2'ye ulaşmalıdır. Almanya'ya uluslararası kriz bölgelerinde eğitim vermesinin yanı sıra, aynı zamanda ekipman sağlaması ve aktif olarak görev almalıdır" dedi.

Alman ekonomisinin iyi durumda olduğunu savunan Merkel, iklimi korumaya ve sosyal sektöre daha fazla yatırım yapmak isteyen ve bunları yeni borçlarla finanse etmek isteyen Sol ve Yeşiller gibi muhalefet partilerinin taleplerine karşı çıktı. Merkel, makul bir bütçenin yeni ve borçsuz bir yatırım yapması gerektiğini söyledi. Olası bir uluslararası ekonomik krize karşı Alman ekonomisini güçlendirmek için borçlanmaması gerektiğini belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA