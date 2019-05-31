Merkel: Amacımız İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi bir ziyaret kapsamında gittiği Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Merkel ile Pompeo, başbakanlıktaki görüşmeden önce ortak basın açıklaması yaptı.

Dünyanın huzursuz bir yer olduğunu, dolayısıyla Pompeo ile birçok meseleyi konuşacaklarını söyleyerek açıklamasına başlayan Merkel, en önemli önceliklerinin İran meselesi olduğunu dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle