Merkel: "Almanya güçlü bir otomotiv üretim yeri olarak kalmalı"
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Merkel: "Almanya güçlü bir otomotiv üretim yeri olarak kalmalı"

Merkel: 'Almanya güçlü bir otomotiv üretim yeri olarak kalmalı'
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hareketlilikte "iklim dostu" dönüşüme dikkati çekerek, ülkesinin otomotiv üretimi için önemli bir yer olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hareketlilikte "iklim dostu" dönüşüme dikkati çekerek, ülkesinin otomotiv üretimi için önemli bir yer olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 69. Uluslararası Otomobil Fuarı'nın (IAA Mobility) resmi açılışını yaptı.

Merkel, bu yıl Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen fuarın açılışında, ülkesinin güçlü bir otomotiv üretim merkezi olarak kalması gerektiğini belirterek, iklim dostu hareketliliğe doğru dönüşümün Almanya'da otomotiv sektöründeki işleri korumakla ilgili olduğunu söyledi.

Alman otomotiv sanayisinin iklim dostu otomotivler üreterek, uluslararası rekabet gücünü güvence altına alabileceğine işaret eden Merkel, böylece istihdamın Almanya'da tutulacağını belirtti.

Merkel, "Bu Avrupa düzeyinde de bir tartışma olacak. Bu nedenle ekonomimizin uluslararası rekabet gücünü korumamız geleceğimiz için çok önemli." dedi.

Angela Merkel, AB iklim koruma hedeflerinin uygulanmasına ilişkin tartışmalara değinerek, bu hedefler konusunda koordineli bir Avrupa yaklaşımının önemli olduğunu vurguladı.

Merkel, iklim koruma hedeflerinin uygulanması konusunda, "Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi, iyi bir başlangıç ??olabilir." dedi.

Merkel, Alman hükümetinin ülkenin yollarında bir milyon elektrikli hedefine birkaç aylık bir gecikmeyle ulaştığını belirterek, halka açık şarj istasyonlarını genişletmek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Devletin daha önce petrol istasyonları için finans sağlamadığına vurgu yapan Merkel, ancak kamunun şimdi milyarlarca avro finans sağlayarak elektrik şarj altyapısını inşa etmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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