Merkel, Almanya Federal Meclisi'nde milletvekiilerinin Kovid-19'la ilgili sorularını yanıtladı
16.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:28
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag), milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag), milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin genişletilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı