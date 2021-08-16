Merkel, Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışılması gerektiğini söyledi
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Merkel, Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışılması gerektiğini söyledi

Merkel, Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışılması gerektiğini söyledi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Afganistan'daki son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Afganistan'daki son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

Bild gazetesi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yönetim kurulu toplantısına bağlanan Başbakan Merkel'in, Afganistan'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştığını yazdı.

Haberde, Almanya'nın Afganistan'daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel'in, "Bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor." dediği iddia edildi.

Almanya Şansölyesi'nin, Afganistan'dan çekilme kararının nihayetinde Amerikalılar tarafından verildiğini söylediği aktarılan haberde, ABD'li askerlerin çekilmesinin ardından bunun bir domino etkisi yaptığını anlatan Merkel'in, "Acı saatler yaşıyoruz, şimdi kurtarmaya konsantre olmalıyız." dediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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