Merkel, Afganistan'daki durumu Fransız, İngiliz ve İtalyan liderlerle görüştü
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Merkel, Afganistan'daki durumu Fransız, İngiliz ve İtalyan liderlerle görüştü

Merkel, Afganistan'daki durumu Fransız, İngiliz ve İtalyan liderlerle görüştü
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Afganistan'daki durumu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Afganistan'daki durumu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Merkel'in muhataplarıyla Afganistan'daki durumu ele aldığını belirtti.

Seibert, Merkel'in görüşmelerde, ilgili ülkelerin vatandaşlarının ve Afganlı yerel personelin tahliyesine ilişkin devam eden çabaları hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ve bu bağlamda yakın iş birliği yapılmasını, karşılıklı destek sağlanmasını kararlaştırdığını aktardı.

Merkel'in tüm telefon görüşmelerinde, "şiddetten vazgeçilmesi, insan haklarına saygı gösterilmesi ve kapsayıcı bir hükümetin kurulması" çağrısında bulunulan BM Güvenlik Konseyinin basın açıklamasına destek verdiğini belirten Seibert, Merkel'in Afganistan'ın bulunduğu bölgede yer alan ülkelerin de dahil olduğu başka devlet ve hükümet başkanlarıyla telefon görüşmeleri yapmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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